Herausragender Kenner der Weißenhorner Geschichte: Erich Mennel ist tot

Erich Mennel, ehemaliger Vorsitzender des Heimat- und Museumsvereins Weißenhorn, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Weggefährten würdigen seinen Einsatz.

Der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Erich Mennel. Der Studiendirektor im Ruhestand verstarb am 5. Februar im Heiliggeist-Spital in Günzburg. Er wurde 78 Jahre alt.

Mennel wurde 1943 in Weißenhorn geboren. Von 1976 bis 2005 arbeitete er als Lehrer für Geschichte, Sozialkunde und Religion an der Fachoberschule Neu-Ulm. Seit 1986 gehörte er dem Beirat des Museumsvereins an, dem er dann von 2000 bis 2013 vorstand.

Mennel organisierte viele Studienfahrten für den Heimat- und Museumsverein Weißenhorn

Ulrich Hoffmann, Mennels Nachfolger im Amt des Vereinsvorsitzenden, und Matthias Kunze, der Leiter des Weißenhorner Heimatmuseums, würdigen sein Engagement und seine Verdienste: "Neben seinem tatkräftigen Einsatz für die Belange des Vereins und des Museums sind vor allem seine vielen Studienfahrten unvergessen, die er für den Verein organisierte." Auf unverwechselbare Weise habe er dabei ein reiches landesgeschichtliches Wissen mit einer froh gestimmten Erzählfreude verbunden, die auch um eine herzhafte Anekdote nie verlegen gewesen sei.

"Vielen wird Erich Mennel als Mensch in Erinnerung bleiben, der in seinem Auftreten stets Würde und Anstand mit offener Freundlichkeit zu verbinden wusste", schreiben Hoffmann und Kunze. "Der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn und Umgebung 1908, das Heimatmuseum Weißenhorn und die Stadt verlieren mit Erich Mennel einen liebenswerten Menschen und einen herausragenden Kenner und Vermittler der Geschichte der Fuggerstadt und ihrer Umgebung." (AZ)