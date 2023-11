Herzchirurg liest in Weißenhorn aus seinem neuen Werk

Der Facharzt Dr. Reinhard Friedl hat ein Buch mit dem Titel "Blut - Der Fluss des Lebens" geschrieben. Ein Rahmenprogramm ergänzt die Präsentation.

Der aus Weißenhorn stammende Herzchirurg Dr. Reinhard Friedl besucht wieder für einige Tage seine Heimatstadt. Bei dieser Gelegenheit liest er aus seinem neuen Buch. "Blut - Der Fluss des Lebens" lautet der Titel. "Das Herz wird gemeinhin als Quelle des Lebens bezeichnet", sagt der Facharzt, der eine Praxis für ganzheitliche und operative Herzmedizin in dem kleinen Ort Neuendorf nahe der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern betreibt. "Ich stand vor einigen Jahren am Blautopf", erzählt er in einem Telefonat mit unserer Redaktion. "Man kann die Quelle nicht ohne Wasser betrachten und das Herz nicht ohne Blut."

Infostände und Vorträge zur Gesundheit in Weißenhorn

Wissenswerte und erstaunliche Informationen über das Blut hat der Mediziner in seinem Buch zusammengetragen. "Im Blut kreuzen sich die großen Ströme der Existenz", sagt er. Am Dienstag und Mittwoch, 14. und 15. November, wird Friedl im Historischen Stadttheater in Weißenhorn schildern, "wie Körper und Geist, Wirtschaft und Kultur mit unserem roten Organ verwoben sind", wie es in der Ankündigung heißt. Er werde Geschichten erzählen und es werde auch sehr viel um Trauma, Verletzung und Kriege gehen, sagt der Autor. Blut sei eine Währung und für Blutprodukte werde auch sehr viel Geld gezahlt. Die beiden Lesungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Erlös wird gespendet an die ambulante Hospiz- und Palliativgruppe Illertissen/Weißenhorn.

Passend zur Buchpräsentation findet unter dem Titel "Gesundheit ist Herzenssache" an den beiden Tagen auch ein Rahmenprogramm mit Infoständen und Vorträgen zur Gesundheit im Foyer des Stadttheaters statt, Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Veranstalter sind die Keller-Murso-Stiftung, Karola Held Bindungsenergetik und die Schlegelsche Buchhandlung in Weißenhorn. Karten für die Lesungen sind im Vorverkauf in der Buchhandlung erhältlich. (jsn)