Hitlergruß, Prügelei - aber sonst friedlich: Die Faschingsbilanz der Polizei

Der Weiberfasching in Weißenhorn ist eine der größten Partys im Kreis Neu-Ulm. Drogen und Alkohol waren bei dem ausgelassenen Fest auch dieses Jahr mit im Spiel.

Der Veranstalter schätzt die Besucherzahl auf über 4500 Personen innerhalb des umzäunten Veranstaltungsgeländes, zusätzlich feierten ungefähr 1500 weitere Närrinnen und Narren in der Innenstadt: Am Donnerstagabend fand nach zweijähriger Corona-Pause wieder das traditionelle Faschingstreiben zum Gumpigen Donnerstag in Weißenhorn statt. Zahlreiche Besucher feierten ausgelassen und größtenteils friedlich, wie die Polizei meldet. Nur vereinzelt mussten Einsatzkräfte in der Partyzone einschreiten.

Gegen 22.40 Uhr kam es auf dem Veranstaltungsgelände in der Altstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten Personen. Ein 22-jähriger Mann zeigte nach Aussagen der Polizei in der Menschenmenge einen Hitlergruß, woraufhin es zum Streit mit einem 24-Jährigen kam. Der 24-Jährige schlug dem 22-jährigen Mann daraufhin mit der Faust ins Gesicht. Ein Rettungssanitäter musste dann eine kleinere Platzwunde über dem Auge des 22-Jährigen behandeln. Beide Beteiligten waren laut Polizei Weißenhorn alkoholisiert.

Drogen und Alkohol: Junge Partygäste schlagen über die Stränge

Gegen 23.15 Uhr hatte die Polizei während einer Personenkontrolle bei einem 21-jährigen Besucher ein Joint gefunden. Ungefähr anderthalb Stunden später sollte ein anderer 21-Jähriger aufgrund seines hohen Alkoholpegels das Veranstaltungsgelände verlassen. Als der junge Mann wenig später versuchte, erneut in die Partyzone zu gelangen, musste eine Polizeistreife anrücken, um die Personalien des Betrunkenen aufzunehmen. Dabei gab der 21-Jährige nach Aussage der Polizei falsche Personalien an. Gegen halb drei Uhr fiel derselbe Mann erneut negativ auf, als er ein Verkehrszeichen entwenden wollte. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige für versuchten Diebstahl.

Auch das gehört zum Gumpigen Donnerstag: Die Feiernden hinterließen viele Glasflaschen und Müll in der Weißenhorner Innenstadt. Foto: Alexander Kaya

Gegen halb zwei Uhr stritt sich ein 25-jähriger Faschingsgast mit einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Der Streit eskalierte und der Partygast beleidigte den Security-Mitarbeiter, weshalb gegen ihn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden. Später – ungefähr um 3 Uhr morgens – gerieten zwei Faschingsbesucher in eine handfeste Auseinandersetzung. Wie die Polizei vermeldet, schlug ein 39-jähriger Mann seinem Kontrahenten ins Gesicht. Das 34-jährige Opfer klagte zunächst über Schmerzen, blieb letztendlich jedoch unverletzt. Auch hier waren beide Beteiligten alkoholisiert.

Jugendamt und Polizei kontrollieren minderjährige Faschingsgäste

Einige Faschingsbesucher schauten zu tief ins Glas: Die Rettungskräfte mussten mehrere Alkoholvergiftungen medizinisch versorgen. Bei den Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Neu-Ulm wurden insgesamt etwa 450 Jugendliche kontrolliert. Zahlreiche Verstöße insbesondere durch den Besitz von Alkohol oder Zigaretten wurden beanstandet.

Trotz der zahlreichen Vorfälle zieht die Polizeiinspektion Weißenhorn nach langer Faschingspause eine positive Bilanz: Der Großteil der Besucher beim "Gumpigen Donnerstag" feierte nach Aussage der Polizei friedlich und ausgelassen. (AZ)