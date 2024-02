Hoffnungscafé in Weißenhorn: Wo Trauernde Trost und Zuversicht finden

Plus Vier Frauen organisieren alle vier Wochen in Weißenhorn ein Treffen von Menschen, die ihre Partner verloren haben. Das Hoffnungscafé wird gut angenommen.

Es ist ein Weg zurück ins Leben, ein Wiederbegegnen mit Gemeinschaft und letztendlich vielleicht das Gefühl, nicht allein mit seinem Schmerz zu sein. Schwester Erika Braun kannte die Treffen von Hinterbliebenen verstorbener Angehöriger aus ihrem Wohnort Vöhringen. Dort war es auch ihr eigener Orden, die Dillinger Franziskanerinnen, welcher vor der Corona-Pandemie die Zusammenkünfte anbot. Daraus erwuchs die Idee, eine Anlaufstelle für Trauernde auch in Weißenhorn, im Wirkungskreis Schwester Erikas, ins Leben zu rufen. Stadtpfarrer Lothar Hartmann zeigte sich sofort angetan und sicherte seine Unterstützung zu.

Zwischenzeitlich sind es vier ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, welche die alle vier Wochen stattfindenden Treffen organisieren und leiten: Neben Schwester Erika Braun engagieren sich noch Thea Sauter, Gisela Wabra und Gudrun Diecke-Haseloff im Hoffnungscafé Weißenhorn. Man habe bewusst diesen Namen gewählt, erläutert Schwester Erika. Denn es soll bei allem Schmerz der Blick nach vorn gerichtet und ein Lichtstrahl der Zuversicht gesucht werden. Begonnen habe man im April 2023 noch blank jeder Erwartung, was die Resonanz anbelangt.