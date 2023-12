Hoher Schaden bei Verkehrsunfall in Weißenhorn

In der Nähe des Weißenhorner Bahnhofs kollidierten zwei Autos. Dabei entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Ein 46-jähriger Mann hat in Weißenhorn einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann fuhr mit seinem Auto am Montagmittag vom Rothweg kommend in die Bahnhofstraße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in der Bahnhofstraße herannahenden Autos. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro schätzt. (AZ)