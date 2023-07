Zwischen Weißenhorn und Witzighausen gilt noch länger Tempo 70

Nach der Erneuerung der Fahrbahndecken westlich von Weißenhorn gibt es weiterhin Einschränkungen für den Verkehr. Eine Verbindungsstraße ist noch blockiert.

Noch nicht abtransportiertes Bankettmaterial und fehlende Schutzplanken führen dazu, dass der Verkehr nach den Straßenbauarbeiten bei Weißenhorn und Holzschwang noch nicht wie gewohnt fließen kann. In einer Pressemitteilung informiert das Staatliche Bauamt Krumbach darüber, was es in den nächsten Tagen für die Bauarbeiter noch zu tun gibt.

Demnach soll bis spätestens Samstag, 5. August, eine noch blockierte Fläche im Einmündungsbereich der Gemeindeverbindungsstraße zwischen der Kreisstraße NU 3 Holzschwang - Aufheim und Hausen freigeräumt und anschließend für den Verkehr freigegeben werden. Es handelt sich laut Staatlichem Bauamt um eine Bereitstellungsfläche zur Beprobung des ausgebauten Bankettmaterials. Die dafür noch notwendige Umleitung bleibt weiterhin ausgeschildert.

Wegen Lieferschwierigkeiten verzögern sich die Arbeiten bei Weißenhorn

Aufgrund von unerwarteten und vorher nicht festzustellenden Belastungen des ausgebauten Bankettmaterials, so teilt das Bauamt mit, habe eine ordnungsgemäße Entsorgung bislang nicht erfolgen können. Während den Ladearbeiten könne es auch zu temporären halbseitigen Einschränkungen auf der NU 3 kommen.

Außerdem besteht derzeit auf der Staatsstraße 2019 zwischen Weißenhorn und Witzighausen noch ein Tempolimit von 70 Kilometern pro Stunde. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und entsprechend der einschlägigen Vorschriften müssen der Pressemitteilung zufolge nach dem Bau der neuen Fahrbahndecke entlang der Straße Schutzplanken aufgestellt werden. Denn dort stehen Bäume nahe am Fahrbahnrand, teilweise sind auch die Böschungen hoch. "Im Zusammenhang mit Lieferschwierigkeiten in der Stahlbranche verzögern sich die Arbeiten noch bis voraussichtlich Mitte August", teilt die Behörde mit. Sobald die Arbeiten abgeschlossen seien, werde die jetzt aus Gründen der Verkehrssicherheit vorhandene Geschwindigkeitsbeschränkung wieder aufgehoben. (AZ)