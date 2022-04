Startklar für den Beruf? So kam die Ausbildungsmesse bei Jugendlichen an

Plus Die erste große Ausbildungsmesse in Weißenhorn war aus Sicht der Organisatorin ein voller Erfolg. Doch ein Teil davon musste wegen des Sturms vorzeitig schließen.

Zwei Jahre ohne große Ausbildungsmessen und teilweise ohne jegliche Praktika führten dazu, dass Brigitte Schilling von der Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen erstmals unter dem Namen "Start klar?!" eine große Veranstaltung in Weißenhorn organisiert hat. Für sie stand der persönliche Kontakt der zukünftigen Auszubildenden mit den mehr als 40 teilnehmenden Firmen im Vordergrund. Die Messe war nach Angaben der Organisatorin ein Erfolg. Doch der aufkommende Sturm brachte ein Problem mit sich.