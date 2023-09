Ab Herbst 2024 bildet der Forstbetrieb Weißenhorn wieder selbst aus

Künftig können wieder Interessierte im Staatswald in der Region den Beruf des Forstwirts erlernen. Der Stützpunkt dafür wird in Ichenhausen eingerichtet.

Der staatliche Forstbetrieb Weißenhorn nimmt im Herbst 2024 die Ausbildung von jungen Forstwirtinnen und Forstwirten wieder auf. Damit wird insbesondere für Interessierte aus den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und aus angrenzenden Bereichen wieder eine wohnortnahe Ausbildung in diesem grünen Beruf im Staatswald ermöglicht.

Martin Eggert, der den Forstbetrieb Weißenhorn der Bayerischen Staatsforsten leitet, bringt in einer Pressemitteilung seine Freude über den Neustart in der Ausbildung im Forstwirtberuf zum Ausdruck. 16 Jahre habe der Betrieb damit pausieren müssen: "Wir hatten bis vor einigen Jahren alle Waldarbeiter-Stellen voll besetzt“, sagt Eggert. „Bei uns melden sich seit Jahren immer wieder Interessierte aus der Region, die den Forstwirtberuf erlernen möchten. Bisher konnten wir hier leider nur Praktika anbieten, zur Ausbildung musste man recht weit an die Staatsforsten-Betriebe Ottobeuren oder Zusmarshausen fahren, die schon seit Jahren ausbilden."

Eine Immobilie in Ichenhausen wird zum Ausbildungszentrum ausgebaut

Eggert zufolge wurde eine im Forstbetrieb zentral gelegene, gut erreichbare Ausbildungs-Immobilie in Ichenhausen gefunden, die in den nächsten Monaten zu einem modernen Ausbildungszentrum ausgebaut wird. Von diesem Stützpunkt aus gehe es dann zukünftig mit dem Ausbildungsmeister in die umliegenden Staatswälder, in denen nahezu alle Facetten der Forstwirtstätigkeit erlernt werden können.

Derzeit ist der Forstbetrieb Weißenhorn aber erst mal auf Suche nach geeigneten Azubis. Der Beruf sei etwas besonderes, sagt Eggert: „Unsere Forstwirte wollen nicht ständig in einer Fabrikhalle stehen, sondern bewusst draußen in und mit der Natur arbeiten. Sei es die Pflanzung von jungen Waldbäumen, Naturschutzarbeit und natürlich auch die Ernte des nachwachsenden Rohstoffs Holz, der CO 2 speichert und das Klima schützt." (AZ)

Kontakt: Interessierte für eine Ausbildung im Forstwirtberuf können sich auf www.baysf.de/karriere informieren und ihre Bewerbung bis zum 31. Oktober 2023 einreichen. Gerne können sich Interessierte bei Fragen auch an den Servicestellenleiter Markus Reyinger im Forstbetrieb Weißenhorn wenden.