Anton H. Konrad ist tot: Was die Region seinem Engagement zu verdanken hat

Lokal Der Verleger Anton H. Konrad hatte sich unter anderem dafür eingesetzt, dass das Illertisser Schloss seine Kuppel zurückbekam. Jetzt ist er gestorben. Ein Nachruf.

Von welcher Seite man auch auf Illertissen zufährt: Das Erste, was ins Auge fällt, ist das Vöhlinschloss mit seinem markanten Turm und dessen Zwiebelkuppel. Dass diese im Jahre 1984 wieder hergestellt wurde, ist einem Mann zu verdanken, der in der Nacht auf Dienstag im Alter von 85 Jahren verstorben ist. Anton Hubert Konrad war seit 1970 Heimatpfleger des Landkreises Illertissen und führte dieses Amt mit großem Engagement auch nach der Gebietsreform weiter.