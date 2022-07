Betrug mit WhatsApp: Frau verliert mehr als 2000 Euro

Eine Frau aus Illertissen lässt sich von Kriminellen hereinlegen und überweist viel Geld an die vermeintliche Tochter. Der Betrug fliegt erst später auf.

Eine 60 Jahre alte Frau aus Illertissen hat auf mehrere Nachrichten von Betrügern reagiert und ihnen 2000 Euro überwiesen. Denn die Frau glaubte fälschlicherweise, über WhatsApp mit ihrer Tochter zu kommunizieren.

Die "Tochter" bat um Geld für ein neues Handy und einen neuen Laptop

Nach Angaben der Polizei Weißenhorn teilte die "Tochter" in der ersten Nachricht am Sonntag, 24. Juli, ihre neue Rufnummer mit. Nach einigen belanglosen Nachrichten forderte diese mehr als 2000 Euro für ein neues Smartphone und einen neuen Laptop. Da die Geschädigte davon ausging, dass es sich um ihr eigenes Kind handelte, überwies sie den Betrag noch am selben Tag. Danach stellte sich jedoch heraus, dass sie Opfer einer mittlerweile häufigen Betrugsmasche wurde.

Bei dieser gaukeln die Betrügerinnen und Betrüger per WhatsApp vor, die kontaktierte Person zu kennen und lediglich eine neue Handynummer zu haben. Meist geben sie sich als deren Kinder aus und täuschen eine finanzielle Notlage vor. Auch in diesem Fall wurde die Geschädigte dadurch schnell zu einer Überweisung des Geldbetrags gedrängt. (AZ)