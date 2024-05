Weißenhorn/Illertissen

vor 49 Min.

Mit Demut und Schmerz zur neuen Gaustandarte

Plus 70 Jahre nach seiner Gründung lässt sich der Schützengau Iller/Illertissen eine Fahne anfertigen. Der Rothtal-Schützengau übernimmt die Patenschaft dafür.

Von Armin Schmid

Selten gewordenes Brauchtum haben die Verantwortlichen des Schützengaus Iller/ Illertissen mit einem Patenbitten wieder in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Der Grund für das Bittgesuch ist das Bestreben, eine eigene Gaustandarte für den Illergau fertigen zu lassen. Und genau für diese Standarte haben die Gau-Vorstandsmitglieder einen Paten gesucht und beim Patenbitten im Schützenheim in Weißenhorn mit dem Rothtal-Schützengau auch gefunden.

70 Jahre ist es her, dass in Illertissen Schützenvereine und Schützen zusammengekommen sind und den Schützengau Iller/Illertissen gegründet haben. Gauschützenmeister Georg Nothelfer berichtete, dass man dieses Erbe dankbar übernommen habe und weiterführen werde. Um dies auch nach außen deutlich sichtbar zu machen, habe er die Idee gehabt, eine Gaustandarte anfertigen zu lassen. Das Vorhaben ist im Gauvorstand sofort auf fruchtbaren Boden gestoßen. Bevor das Vorhaben der Standartenweihe am 16. Juni in die Tat umgesetzt werden kann, galt es der Tradition folgend einen Patengau zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen