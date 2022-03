Weißenhorn

vor 10 Min.

Im Mai soll der erste Streetfood-Markt in Weißenhorn stattfinden

Plus Die Stadt Weißenhorn plant eine neue Veranstaltung am Muttertagswochenende. An zwölf Foodtrucks können Besucher eine Vielzahl an Speisen probieren.

Von Jens Noll

Die Ankündigung klingt vielversprechend: "In einer Duftwolke aus feinsten Gewürzen von räuchernden Öfen und Klängen von brutzelnden Gusseisenpfannen wird es auf eine einzigartige kulinarische Weltreise gehen", ist im Veranstaltungshinweis zu lesen. Auf dem Kirchplatz in Weißenhorn sollen Interessierte Anfang Mai die Gelegenheit haben, verschiedene Speisen zu probieren, die frisch vor ihren Augen zubereitet werden. Von Freitag, 6. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, steht der erste Weißenhorner Streetfood-Markt auf dem Programm. Der Termin ist kein Zufall.

