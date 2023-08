Weißenhorn

vor 54 Min.

Im Weißenhorner Stadtpark entsteht ein neuer Bouleplatz

Auf der Wiese hinter dem Historischen Stadttheater in Weißenhorn sind Bauarbeiten im Gange. Der Bauhof legt dort einen neuen Bouleplatz an.

Plus Neben dem Historischen Stadttheater in Weißenhorn wird es bald möglich sein, Boule zu spielen. Die Fläche dient als Ersatz für ein aufgelöstes Feld.

Von Jens Noll

Eine Gruppe von Menschen kommt am Nachmittag zusammen, spielt gemeinsam Boule, unterhält sich zwischendurch angeregt - solche Szenen kennt man vor allem aus französischen Städten und Gemeinden. Aber auch hierzulande hat das Spiel mit den Kugeln einige Fans. In Weißenhorn wird für sie gerade ein ganz neues Spielfeld angelegt. Es ist ein Projekt des Bauhofs am Rande des Stadtparks, gleich hinter dem Historischen Stadttheater.

Eigentlich sollte die Spielfläche schon zu Beginn der Sommerferien fertig sein, sagt die Stadtbaumeisterin Claudia Graf-Rembold auf Nachfrage. Doch die Bauarbeiten hätten sich etwas verzögert. Noch im Sommer solle das Projekt aber zum Abschluss kommen, vorausgesetzt, das Wetter spiele auch mit, fügt sie hinzu.

