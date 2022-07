In der Joseph-Haydn-Straße in Weißenhorn wird der Kanal erneuert

Die Stadt Weißenhorn vergibt den Auftrag für eine umfangreiche Baumaßnahme in der Joseph-Haydn-Straße. Noch im Sommer sollen die Arbeiten beginnen.

Die Kosten seien erheblich, aber es sei eben notwendig – so hat Bürgermeister Wolfgang Fendt jüngst im Bauausschuss ein Vorhaben beschrieben, das schon bald in der Joseph-Haydn-Straße in Weißenhorn umgesetzt wird. Dort wird auf einer Länge von etwa 170 Metern der Kanal erneuert. "Untersuchungen haben ergeben, dass wir etwas tun müssen", sagte Fendt. Ohne Diskussion stimmte das Gremium zu, die Arbeiten zu einem Brutto-Angebotspreis in Höhe von rund 280.000 Euro an eine Firma zu vergeben. Diese wird in dem Zuge auch gleich Leerrohre für Glasfaserkabel verlegen.

Bauarbeiten in Weißenhorn: Die Firma verlegt auch gleich Speed-Pipe-Rohre

Laut Sitzungsvorlage ergab eine Auswertung der hydraulischen Leistungsfähigkeit der städtischen Kanäle eine starke Auslastung im Bereich der Joseph-Haydn-Straße. Das Bauamt hatte deshalb Plan- und Ausschreibungsunterlagen für eine Erneuerung mit größerem Kanalquerschnitt erstellt. Der Bieter mit dem günstigsten Angebot bekommt den Zuschlag. Voraussichtlich Ende August werden die Bauarbeiten beginnen, bis zum Herbst soll dann alles fertig sein, wie Hermann Rittler vom Fachbereich Tiefbau bei der Stadt Weißenhorn auf Nachfrage unserer Redaktion sagte.

Mit in die Ausschreibung aufgenommen wurde auch die Verlegung von sogenannten Speed-Pipe-Rohren in einem separaten Graben. Zu einem späteren Zeitpunkt können dort bei Bedarf Glasfaserleitungen für eine schnellere Internetanbindung eingezogen werden.