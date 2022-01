Weißenhorn

18:30 Uhr

In der Weißenhorner Altstadt gibt es jetzt auch italienische Backwaren

Davide Schito und Ester Maganuco bieten in Weißenhorn italienische Backwaren an, die sie selbst in Deutschland vermisst haben.

Plus Ester Maganuco und ihr Mann Davide Schito haben die Bäckerei am Unteren Tor in Weißenhorn übernommen. Das Ehepaar stellt einige Produkte selbst her.

Von Jens Noll

Menschen, die aus Italien stammen, sowie Liebhaberinnen und Liebhaber italienischer Backwaren haben eine neue Anlaufstelle in Weißenhorn. La Spiga d'Oro, das goldene Korn, heißt die neue Bäckerei am Unteren Tor, die Ester Maganuco und ihr Mann Davide Schito seit einem Monat betreiben. Sie haben die Gelegenheit genutzt und das Geschäft übernommen, das Mehmet Gülümser erst im März 2021 eröffnet hatte. Das italienische Ehepaar bietet Spezialitäten aus seiner Heimat an. Dazu zählen unter anderem Brot, Focaccia, gefüllte Croissants, Kuchen und Cannoli. Und die Auswahl soll noch größer werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen