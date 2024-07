Krimidinner im Anno 1460: In Weißenhorn ermitteln nun die Restaurantgäste

Gerade war der erste von vier Gängen verspeist, da schallt ein Schuss durchs Restaurant. Mafiaboss Vito Morelli stirbt. Wenn das gemütliche Abendessen von einem so brutalen Verbrechen unterbrochen wird, ist das für gewöhnlich kein Grund zur Freude. In diesem Fall gehört es aber zum Programm. Im Weißenhorner Restaurant Anno 1460 veranstaltete kürzlich sein erstes Krimidinner.

Wirt Dan Serban will mit Aktionen wie diesem seinen Gästen mehr bieten als nur gute Küche. Im Rosengarten waren die Restaurantbesucher eingeladen, an der Lösung des Falls mitzuarbeiten. Auch ein bisschen schauspielerisches Talent war gefordert, nachdem an Anfang die Rollen für das Krimispiel verteilt wurden. Unter dem Motto „Sizilianische Gepflogenheiten“ verwandelte sich das beschauliche Lokal am Weißenhorner Schlossplatz in einen Mafia-Hotspot.

Ein Ausflug in das Sizilien der 1950er Jahre

Gemeinsam ins Sizilien der 50er Jahre eintauchen, in eine Welt voller gerissener Mafiosi und korrupter Beamter und dabei einen spannenden und tollen Abend erleben, das war der Plan, den der Wirt mit seinem Krimi Dinner verfolgte. Die Speisen aus der Küche des Anno 1460, wo nach dem Hochwasser dieses Jahr auch viele Helferinnen und Helfer kostenlos verköstigt wurden, waren zum italienischen Motto abgestimmt.

Im Zentrum der Geschichte stand der Mafiaboss und späteres Mordopfer Vito Morelli, der seine Familie durch politisches Geschick und Gespür für Macht und Einfluss zur bedeutendsten Mafiafamilie von Corleone machte. Persönliche Konflikte bahnten sich an, weil weder die von ihm gewünschte Hochzeit zwischen seinem Sohn und Restaurantbesitzerin Maria Dutto arrangiert werden konnte noch die Scheidung von seiner Frau Grazia Morelli gelang.

Der Rosengarten wird zum Tatort. Beim Krimidinner im Restaurant Anno 1460 ermitteln die Gäste im Fall des getöteten Mafiabosses Vito Morelli. Foto: Thomas Dirr

Spannung kam auf, als der Kommissar Giorgio Falcone die Gäste wissen ließ, dass er den Mord ungeachtet der kriminellen Vergangenheit von Vito Morelli aufklären werde und dass er schon sicher wisse, dass sich der Täter mitten unter ihnen befinde. Im Verlauf der Spielrunden kamen immer mehr Beweise ans Licht und es folgten heftige Diskussionen. Dennoch konnte der Täter in diesem kriminologischen Verwirrspiel von keinem der Mitspieler überführt werden. Nach dem Dessert – wieder passend italienisch serviert mit Grappa und Espresso – wurde der Mörder dann von der Spielleitung präsentiert.

Als Fazit halten die Veranstalter fest, dass dieses Szenario um den Mafiamord an Vito Morelli doch sehr kompliziert und schwierig vorzuführen war. An Spannung und Überraschungen mangelte es dabei aber nicht. (AZ)