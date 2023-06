In Weißenhorn kündigt sich die nächste große Baustelle an

Plus Die Stadt Weißenhorn vergibt den Auftrag für die Erneuerung eines Abschnitts der Daimlerstraße. Die Arbeiten sollen möglichst bald ausgeführt werden.

Von Baustellen geplagte Bürgerinnen und Bürger aus Weißenhorn, aber auch Pendlerinnen und Pendler, die in der Fuggerstadt arbeiten, müssen sich auf die nächsten Verkehrsbeschränkungen einstellen. Die Stadt lässt nämlich einen Abschnitt der Daimlerstraße erneuern, der Hauptverkehrsachse durch das Weißenhorner Gewerbegebiet. Der Beginn der Bauarbeiten steht kurz bevor, die Stadtverwaltung stimmt sich an diesem Dienstag mit der beauftragten Baufirma ab.

Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die Instandsetzung der Daimlerstraße im Bereich zwischen der Steinheilstraße und der Rudolf-Diesel-Straße vergeben. Grundlage der vom Stadtbauamt erstellten Planung ist, dass lediglich der Asphaltbelag erneuert wird. Im Gehweg wurde laut Sitzungsvorlage bereits vor einigen Jahren ein Glasfaserkabel mit entsprechenden Anschlüssen verlegt. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Belag des Gehwegs erneuert. Schadhafte Randsteine sollen im Zuge der nun anstehenden Bauarbeiten ersetzt werden, außerdem ist die Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik vorgesehen.