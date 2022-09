In Weißenhorn sind Schultüten im Wandel der Zeit zu sehen

Eine neue Sonderausstellung des Heimatmuseums Weißenhorn widmet sich passend zum Schulbeginn der Schultüte und anderen Utensilien junger Schulanfänger.

Passend zum Schulbeginn nach den Sommerferien hat das Weißenhorner Heimatmuseum unter dem Titel „Auf zur Schule – alles um den ersten Schultag“ eine neue Sonderausstellung eröffnet. Diese wird wegen der aktuellen Schließung des Heimatmuseums allerdings im alten Treppenhaus des Weißenhorner Schlosses, also im Rathaus, gezeigt.

Für die meisten Kinder bedeutet der erste Schultag einen tief greifenden Einschnitt und seit mehr als 100 Jahren erfährt dieser Tag daher eine besondere Würdigung. Im Zentrum steht dabei die Schultüte. Gefüllt mit Leckereien und kleinen Geschenken wird sie am ersten Schultag den Kindern überreicht und voll Stolz in die Schule getragen. Jahr für Jahr verändert sich dabei ihr Aussehen und manchmal auch ihre Form.

Ein Mann aus Hamburg hat eine beachtliche Sammlung von Schultüten aufgebaut

Über lange Jahre hinweg hat der Hamburger Hans-Günther Löwe eine Sammlung von heute mehr als 100 Schultüten aufgebaut und vieles zusammengetragen, was zum ersten Schultag gehörte. Wie Museumsleiter Matthias Kunze mitteilt, ist daraus eine Ausstellung entstanden, die bunt und vielfältig die Geschichte der Schultüte erzählt und zeigt, was früher zum Alltag der kleinen Schulanfänger gehörte: Schulranzen, Schulschürze, Griffelkasten und vieles mehr.

Die Ausstellung ist unter der Woche zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Rathauses und zusätzlich Samstag und Sonntag, jeweils von 14 bis 17 Uhr, zu sehen. Neben einem Begleitprogramm für Schülerinnen und Schüler von gestern und heute sind zum Abschluss am 22. Oktober Besucherinnen und Besucher eingeladen, in einem „Erzählcafé“ über ihre Erinnerungen an die Schulzeit zu plaudern. (AZ)