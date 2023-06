Weißenhorn

13:00 Uhr

In Weißenhorn wurde ein Bus zu einer Augenklinik auf Rädern umgebaut

Plus Ein ausrangierter Linienbus kommt bald für die medizinische Versorgung von Menschen in Afrika zum Einsatz. Augenärzte können darin wie in ihrer Praxis arbeiten.

Von Thomas Heckmann Artikel anhören Shape

Von außen ist es ein alter Linienbus, doch die Innenausstattung ist eine Weltpremiere: In Weißenhorn ist in den vergangenen Monaten die wohl erste Augenklinik entstanden, die in einem Bus steckt und damit auch Patientinnen und Patienten erreichen kann, die abseits der Städte wohnen. Das Fahrzeug ist allerdings nicht für den Einsatz in Deutschland vorgesehen, es ist von Herbst an im westafrikanischen Land Ghana unterwegs.

Ausgebaut hat den Bus Michael Sammet, dessen Vater aus Ghana stammt. Doch der Anstoß zu diesem ungewöhnlichen Projekt kam vom Verein Ghanahilfe und seinem Vorsitzenden Detmer Hasselmann. Der Verein aus Ortenberg bei Offenburg unterstützt nicht nur Straßenkinder durch den Bau von Schulen, sondern engagiert sich vor allem im Bereich Medizintechnik. Hasselmann war vor seinem Ruhestand technischer Leiter eines Krankenhauses in der Ortenau. Bei seinen Reisen durch Ghana hat er erfahren, wie sehr die Menschen auf dem Land unter unzureichender medizinischer Versorgung leiden. Durch seinen Beruf weiß er auch, wie einfach die Hilfe geleistet werden kann. Michael Sammet wiederum verkauft seit vielen Jahren Medizintechnik an Augenärzte und Kliniken und ist damit der perfekte Partner für das Gemeinschaftsprojekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen