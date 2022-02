Weißenhorn

vor 39 Min.

Leerstände und Baulücken: Wo kann sich Weißenhorn noch entwickeln?

Plus Weißenhorn will ein städtebauliches Innenstadtmanagement anwenden und beauftragt ein Planungsbüro. Dieses soll Leerstände und Baulücken erfassen.

Von Jens Noll

Die Vorgabe lautet: Innen statt Außen. Damit nicht noch mehr Bauvorhaben auf der grünen Wiese realisiert werden, legt die Weißenhorner Stadtverwaltung den Fokus darauf, vorhandene Flächen im Innenbereich zu nutzen. "Es müssen Lücken in der Stadt geschlossen werden", sagte Bürgermeister Wolfgang Fendt am Montagabend im Stadtentwicklungsausschuss. Es könne auch ein bisschen höher gebaut werden, solange es verträglich sei. Doch wo sind diese Baulücken und leerstehenden Gebäude? Das soll mithilfe von Fachleuten nun näher untersucht werden - und zwar nicht nur in der Innenstadt, sondern bewusst auch in den Ortsteilen.

