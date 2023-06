Weißenhorn

vor 20 Min.

Jetzt darf geplanscht werden: Neues Kinderbecken im Freibad ist in Betrieb

Das städtische Freibad in Weißenhorn hat eine neue Attraktion: Seit Mittwoch ist das Kinderplanschbecken in Betrieb.

Plus Einen Monat später als geplant wird das neue Kinderplanschbecken im Weißenhorner Freibad für den Betrieb freigegeben. Allerdings ist etwas anderes defekt.

Von Jens Noll Artikel anhören Shape

Das Freibad in Weißenhorn wartet in der laufenden Saison mit einer neuen Attraktion auf. Eltern mit kleinen Kindern mussten sich jedoch einige Wochen gedulden, bis sie das Kinderplanschbecken tatsächlich benutzen können. Zur Eröffnung des Bades Mitte Mai waren die Arbeiten am neuen Becken noch nicht abgeschlossen. Bei schönstem Badewetter in den vergangenen Wochen konnte darin noch immer nicht geplanscht werden. Am frühen Mittwochabend kam die Nachricht, auf die viele Badegäste schon gewartet haben.

"Das neue Kinderplanschbecken im Freibad wurde heute für den Betrieb freigegeben", teilte Andreas Palige, der für den Bäderbetrieb zuständige Fachmann im Rathaus, per E-Mail mit. Auch auf ihrer Internetadresse weist die Stadt Weißenhorn darauf hin, dass das neue Becken ab sofort geöffnet sei – ergänzt durch die Information, dass der Eintritt in das städtische Freibad für Kinder unter sechs Jahren kostenlos sei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen