Jetzt gelten strengere Regeln für die Nutzung der Fuggerhalle

Laut Stadtverwaltung waren in den vergangenen Monaten die Räume der Fuggerhalle nach privaten oder kulturellen Veranstaltungen oftmals stark verschmutzt. Das soll sich ändern.

Plus Auf Beschluss des Stadtrats dürfen ortsfremde Personen oder Vereine nur noch in Ausnahmefällen die Fuggerhalle in Weißenhorn für Veranstaltungen mieten.

Von Herbert Hertramph

Der Weißenhorner Stadtrat hat mit sofortiger Wirkung eine Änderung der Nutzungsordnung für die Fuggerhalle beschlossen. Anlass dafür waren schlechte Erfahrungen nach privaten oder kulturellen Veranstaltungen in den vergangenen Monaten. Bürgermeister Wolfgang Fendt verwies in der Sitzung am Montagabend nachdrücklich darauf, dass die Halle von Veranstaltern aus einem Umkreis bis hin nach Stuttgart belegt werde. Oft gebe es sehr unerfreulichen Folgeerscheinungen, was die (Toiletten-)Reinigung und Entsorgung von Müll betreffe. Sprich: Die Räume waren zuletzt oftmals stark verschmutzt.

Durch die Anpassung der Nutzungsordnung hofft die Stadtverwaltung, solche Probleme künftig zu vermeiden. So können jetzt in erster Linie nur noch ortsansässige Personen und Vereine die Halle für Privatveranstaltungen und für kulturelle Veranstaltungen mieten. Ortsfremde Personen oder Vereine kommen nur im Ausnahmefall zum Zug. Die Ausnahme muss schriftlich begründet und beantragt werden. Außerdem wird die Kaution für die Hallennutzung von bislang doppelter auf die fünffache Höhe der Grundmiete erhöht. In begründeten Einzelfällen kann die Stadt eine noch höhere Vorausleistung fordern.

