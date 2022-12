Weißenhorn

Jugendliche geraten auf dem Nikolausmarkt aneinander und prügeln sich

Die Weißenhorner Polizei ermittelt nach zwei Schlägereien unter Jugendlichen auf und am Rande des Nikolausmarkts.

Mehrere Jugendliche greifen eine andere Gruppe auf und in der Nähe des Nikolausmarkts in Weißenhorn an. Erwachsene gehen dazwischen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei Weißenhorn hat einen Zeugenaufruf gestartet, um einen Vorfall am Rande des Nikolausmarkts aufzuklären. Wie die Polizei mitteilt, kam es am Freitagabend, 2. Dezember, auf und in der Nähe des Weihnachtsmarktes zu Körperverletzungsdelikten unter Jugendlichen. Als Erwachsene die Polizei rufen, ergreifen die Schläger die Flucht Zunächst gerieten nach Polizeiangaben zwei Gruppen von Jugendlichen auf dem Markt am Kirchplatz aneinander, wobei unter anderem ein Bursch ins Gesicht geschlagen wurde. Mehrere Erwachsene gingen wohl dazwischen und setzten der Auseinandersetzung so ein Ende. Etwas später, gegen 21 Uhr, wurden dann wieder drei männliche Jugendliche, die offenbar bereits vorher von der anderen Gruppe attackiert worden waren, direkt vor dem Oberen Tor von etwa fünf anderen männlichen Jugendlichen angegriffen und zu Boden geschlagen. Die Täter schlugen und traten auch noch auf ihre Opfer ein, als diese am Boden lagen. Als erneut Erwachsene dazukamen und die Polizei alarmierten, ergriffen die Schläger die Flucht. Die Polizei Weißenhorn bittet die Zeuginnen und Zeugen der Schlägereien, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Bildergalerie Nikolausmarkt 2022 in Weißenhorn eröffnet: Ein Rundgang in Bildern

