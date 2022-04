Jugendliche hantieren an Auto mit Feuerzeug und Spraydose

Ein Weißenhorner hat zwei Jugendliche beobachtet, die mit Feuerzeug und Spraydose an einem Auto gezündelt haben. Gibt es weitere solche Vorfälle?

Zwei Jugendliche haben in der Nacht zum Sonntag in Weißenhorn gezündelt. Jetzt ermittelt die Polizei. Laut Bericht beobachtete ein Anwohner der St.-Wendelin-Straße gegen 3 Uhr, wie zwei schätzungsweise 16-Jährige mit einem Feuerzeug und einer Spraydose eine Stichflamme erzeugten und sie gegen ein geparktes Auto hielten. Der Schnee auf dem Wagen schmolz dabei und auf dem Lack blieb eine Rußschicht zurück. Von einem Sachschaden ist derzeit nicht auszugehen, so die Polizei. Als sie entdeckt wurden, fuhren die Jugendlichen auf zwei Fahrrädern davon. Kann jemand Angaben zur Identität der beiden machen und zu möglicherweise weiteren, ähnlichen Taten? Hinweise nimmt die Polizei Weißenhorn unter der Telefonnummer 07309/96550 entgegen. (AZ)