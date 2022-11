Jugendliche Radfahrerin bei Unfall verletzt

Passanten kamen einer Jugendlichen zu Hilfe, die mit einem Auto zusammengestoßen war. Diese Helfer werden jetzt als Zeugen gesucht.

Beim Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Auto ist in Weißenhorn eine junge Radfahrerin verletzt worden. Die Jugendliche fuhr nach Angaben der Polizei auf dem Fahrradweg entlang der Memminger Straße und kreuzte auf Höhe des Wohnmobilparkplatzes den Jahnweg. Gleichzeitig tastete sich ein Autofahrer aus dem Jahnweg, um in die Memminger Straße einzufahren.

Die Radfahrerin stieß mit dem ausfahrenden Auto zusammen und verletzte sich dabei. Den Sachschaden am Fahrrad schätzt die Polizei auf 250 Euro. Am Auto entstand kein Schaden. Der Verkehrsunfall wurde der Polizeiinspektion Weißenhorn erst im Nachgang gemeldet, so dass vor Ort keine Unfallaufnahme stattfand. Der leicht verletzten Radfahrerin kamen offenbar mehrere Passanten zu Hilfe. Diese Personen, aber auch mögliche andere Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Weißenhorn unter 07309/ 9655-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)