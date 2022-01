Jugendliche randalieren bei der Fuggerhalle in Weißenhorn

Die Polizei löst in Weißenhorn das Treffen einer Gruppe Jugendlicher auf. Sie hatten Glasflaschen auf die Straße geworfen.

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Treffen von Jugendlichen bei der Fuggerhalle in Weißenhorn aufgelöst. Zeugen hatten sich bei der Polizeiinspektion Weißenhorn gemeldet, weil eine lautstark grölende, größere Jugendgruppe von etwa 25 Personen an der Fuggerhalle in Weißenhorn aufgefallen war. Diese hatten bereits mehrere Glasflaschen auf die Straße geworfen.

Nachdem sich die Jugendlichen zudem über die aktuell geltenden Regelungen hinsichtlich den Kontaktbeschränkungen von maximal zehn Personen hinwegsetzten, erwartet sie nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, heißt es im Polizeibericht. Den Jugendlichen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. (AZ)