Jugendliche schießen am Bahnhof mit Softairwaffe

Die Polizei kommt zum Bahnhof Weißenhorn, weil dort Jugendliche aufeinander schießen. Bei einem 15-Jährigen finden die Beamten dann noch eine andere Waffe.

Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Dienstagnachmittag am Bahnhof Weißenhorn die Polizei auf den Plan gerufen. Eine Person, die sich am Bahnhof aufhielt, hatte gegen 16.30 Uhr die Polizei gerufen, weil sich dort eine Jugendgruppe aufhalte und andere Jugendliche mit einer Softairpistole beschießen würde. Mehrere Polizeistreifen rückten an und klärten die Situation. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 15-jähriger Junge seine Softairpistole an einen 13-jährigen Freund weitergegeben. Dieser hat daraufhin auf zwei Mädchen geschossen, eine davon wurde am Oberarm getroffen und erlitt ein kleines Hämatom.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme entdeckten die Beamten bei dem 15-jährigen Eigentümer der Softairpistole ein Einhandmesser. Für dieses Messer besteht ein Mitführverbot nach dem Waffengesetz. Bei weiteren Jugendlichen fanden die Beamten Zigaretten und E-Zigaretten. Das Messer, die Softairpistole und die Zigaretten stellten die Polizisten sicher. Sie leiteten Ermittlungen gegen alle drei wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstößen gegen das Waffengesetz ein. (AZ)