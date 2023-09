Jugendliche spielen in Weißenhorn mit einem Igel Fußball

Ein Weißenhorner beobachtet einen Fall von Tierquälerei und wendet sich an unsere Redaktion. Ein Igel musste wegen seiner Verletzungen eingeschläfert werden.

Drei Jugendlichen haben einem Igel in Weißenhorn so schwere Verletzungen zugefügt, dass dem Tier nicht mehr zu helfen war und es eingeschläfert werden musste. Ein Leser unserer Zeitung hat den Vorfall beobachtet und sich deshalb an unsere Redaktion gewandt.

Er sei am Sonntagabend gegen 22 Uhr noch eine kleine Runde mit seinem Hund gegangen, berichtet Rudolf Emmerich. Sein Nachhauseweg habe ihn von der Reichenbacher Straße über den Schulhof der Grundschule geführt. Auf dem dortigen Basketballplatz habe er drei Jugendliche bemerkt, die "mit einem kleinen braunen Ball" Fußball gespielt haben. "Ich betrat mit meinem Hund den Platz und wunderte mich, warum der Hund so unruhig war", erzählt Emmerich. "Beim näheren Hinsehen erkannte ich, dass das kein Ball war, sondern ein Igel, mit dem die Jugendlichen kickten."

Ein Foto zeigt den stark blutenden Igel

Emmerich ging nach eigenen Angaben auf die drei zu und stellte sie zur Rede. Zwei Jungs seien sofort geflüchtet, einen von ihnen habe er festhalten können. Dieser habe es mit der Angst zu tun bekommen und seine Eltern gerufen, während Emmerich sich um den Igel gekümmert habe. "Die Eltern sind kurz danach eingetroffen. Sie waren außer sich und nahmen ihren Sohn mit", fügt er hinzu.

Emmerich hat unserer Redaktion ein Foto geschickt, dass den stark blutenden Igel zeigt. "Ich habe ihn zum Tierarzt gebracht, wo er aufgrund seiner Verletzungen eingeschläfert werden musste", berichtet er. Weil er umgehend zur Tierklinik gefahren sei, habe er den Vorfall nicht bei der Polizei angezeigt. Weitere Zeugen gebe es leider nicht. (jsn)

