Jugendlicher schlägt seine Mutter und wehrt sich gegen Polizisten

In Weißenhorn eskaliert ein Streit zwischen einer Frau und ihrem Sohn. Der 16-Jährige wird gewalttätig und verlässt die Wohnung. Dann kommt die Polizei.

Eine Frau und ihr Sohn sind am Freitagnachmittag in Weißenhorn so heftig in Streit geraten, dass die Polizei eingreifen musste. Im Verlauf des Streits schlug der 16-Jährige nach Polizeiangaben seine 43 Jahre alte Mutter und beschädigte auch Mobiliar. Vor dem Eintreffen der Polizei verließ er die Wohnung, konnte jedoch anschließend im Bereich der Ulmer Straße von der Streife angetroffen werden. Bei der Kontrolle und den anschließenden Maßnahmen verhielt sich der 16-Jährige ebenfalls aggressiv.

Im Zimmer des Jugendlichen fanden die Beamten eine Schlagwaffe

Dem Polizeibericht zufolge leistete er Widerstand gegen die Beamten und wendete auch gegen sie körperliche Gewalt an. Wegen seiner Aggressivität musste er schließlich in einem Krankenhaus untergebracht werden. Außerdem fanden die Beamten in seinem Zimmer eine verbotene Schlagwaffe. Sie wurde sichergestellt. Den Jugendlichen erwarten nun Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (AZ)