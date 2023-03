Jugendsozialarbeit an der Realschule Weißenhorn soll aufgestockt werden

Plus Der Hauptausschuss stimmt einer vollen Stelle für die Jugendsozialarbeit an der Weißenhorner Realschule zu. Die Umsetzung braucht wohl noch etwas Zeit.

Die Unterstützung durch die Jugendsozialarbeit ist an der städtischen Realschule in Weißenhorn nicht mehr wegzudenken. Doch die vorhandene Teilzeitstelle kann den Bedarf nicht abdecken. Die Schulleitung hat deshalb bei der Stadt beantragt, die 50-Prozent-Stelle zu erhöhen. Der Haupt-, Finanz- und Bildungsausschuss des Stadtrats ist diesem Wunsch nachgekommen. Einstimmig hat sich das Gremium für die Einrichtung einer Vollzeitstelle ausgesprochen. Die Stadtverwaltung rechnet wegen der erforderlichen Prozedur allerdings erst im Jahr 2024 mit einer Umsetzung.