Junge Frau greift Polizisten und Rettungskräfte in Weißenhorn an

Ein Mann ruft die Polizei, weil er in einem Mehrfamilienhaus in Weißenhorn Schreie hört. Vor Ort treffen die Beamten auf eine aggressive junge Frau.

Mit einer aggressiven jungen Frau haben es Rettungskräfte und Polizei am Ostermontag in Weißenhorn zu tun bekommen. Die 20-Jährige bespuckte und beleidigte die Einsatzkräfte, obendrein griff sie sie noch an.

Am Abend des Ostermontags verständigte ein Mann anonym die Polizei, da er aus einer Wohnung anhaltend Schreie einer Frau hörte. Als sich die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Weißenhorn im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses befand, öffnete eine junge Frau die Tür einer Wohnung. Wie die Polizei weiter mitteilt, äußerte die 20-Jährige Suizidgedanken und reagierte aggressiv auf die Beamten. Im weiteren Verlauf schrie sie und beleidigte die Einsatzkräfte.

Einsatz in Weißenhorn: Frau verletzt Rettungssanitäter durch Fußtritte

Mehrmals positionierte sie sich nach Angaben der Polizei in Angriffsstellung vor den Beamten. Diese riefen den Rettungsdienst und hielten die Frau fest. Während des gesamten Einsatzes beleidigte sie die Polizisten weiter. Auch die eintreffenden Rettungskräfte wurden von der 20-Jährigen attackiert. Ein Rettungssanitäter erlitt durch Fußtritte leichte Verletzungen. Außerdem spuckte die aggressive Frau einer eingesetzten Beamtin ins Gesicht. Die 20-Jährge wurde in eine Klinik gebracht. (AZ)