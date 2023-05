Kater in Weißenhorn angeschossen: Besitzer zahlen Belohnung für Hinweise

Eine unbekannte Person hat in Weißenhorn einen Kater durch einen Schuss mit einem Luftgewehr schwer verletzt. Die Besitzer wenden sich an unsere Redaktion.

Die Polizei Weißenhorn ermittelt seit Donnerstag wegen einer Straftat nach dem Tierschutzgesetz. Eine unbekannte Person, die offensichtlich Katzen hasst, hat wie berichtet mit einem Luftgewehr auf ein Haustier geschossen und dieses schwer verletzt. Die Besitzer des Katers haben sich nach dem Vorfall an unsere Redaktion gewandt und darum gebeten, den Artikel mit einer Ergänzung noch einmal zu veröffentlichen. "Wir bezahlen 1000 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen", schreiben sie.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich Röslestraße/Gabelsberger Straße in Weißenhorn

Auf Nachfrage berichteten die Besitzer am Sonntag, dass es dem Tier leider noch nicht so gut gehe. Sie hatten am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Weißenhorn Anzeige erstattet und geschildert, dass der Kater am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Schuss aus einem Luftgewehr abbekommen habe. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Röslestraße und der Gabelsberger Straße. Das Tier wurde durch den Schusss schwer verletzt und musste anschließend in einer Tierklinik behandelt werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07309/96550 zu melden. (jsn)