Kathi Wolf feiert Premiere: Die "Klapsenbeste" erntet Standing Ovations

Die Premiere ihres neuen Programms "Klapsenbeste" vor heimischem Publikum in Weißenhorn hat Kabarettistin Kathi Wolf sichtlich genossen.

Plus Bei der ausverkauften Heimspiel-Premiere der Kabarettistin Kathi Wolf in Weißenhorn wird viel gelacht, viel nachgedacht - und am Ende fließen sogar noch Tränen.

Ja, es gibt sie immer noch: Blondinenwitze, die vollbrachte Eruption maskuliner Überlegenheits-Illusion. Das Publikum in Weißenhorn haben sie dennoch begeistert. Was aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der Substanz des Kalauers zuzuschreiben war, als vielmehr der Abrundung einer situationsbedingen Thematik - und dem Umstand, dass es Kathi Wolf war, die sie vorgetragen hat. Dabei ging es bei der Vorstellung von Wolfs neuem Bühnenprogramm bei Weitem nicht nur um Differenzen und Indifferenzen zwischen den Geschlechtern.

Die Premierengäste im restlos ausverkauften Weißenhorner Stadttheater erlebten einen kabarettistischen Ritt durch die menschliche Psyche, Soziologie und Politik eingeschlossen. Gerade in der heutigen aufgewühlten Zeit ist das nicht leicht zu trennen. Dabei plauderte die studierte Psychologin nicht unbedingt aus dem Nähkästchen, auch wenn der gewählte Titel "Klapsenbeste", kurz und prägnant, die Leiden des menschlichen Unterbewusstseins in den Mittelpunkt stellt.

