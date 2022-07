Kinder werfen Steine auf Autos: Geschädigte sollen sich bei Polizei melden

Zwei Sechsjährige werfen in Weißenhorn faustgroße Steine auf die Roggenburger Straße. Mindestens zwei vorbeifahrende Autos werden dadurch beschädigt.

Mindestens zwei Autos sind am Sonntagnachmittag auf der Roggenburger Straße in Weißenhorn beschädigt worden, weil Kinder Steine in Richtung der Straße warfen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 bei der Dienststelle in Weißenhorn zu melden.

Als die Polizei eintraf, waren auch die Eltern der Kinder da

Dem Polizeibericht zufolge hielten sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr zwei sechsjährige Kinder auf einer Erhöhung neben der Roggenburger Straße auf. Von dort aus warfen sie mehrere faustgroße Steine in Richtung der Straße. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen zwei vorbeifahrende Fahrzeuge getroffen. An einem Auto wurde die Windschutzscheibe beschädigt, an dem anderen Lack und Blech. Die Schadenshöhe wird derzeit auf 1500 Euro geschätzt. Als die hinzugerufenen Polizisten eintrafen, waren die Eltern der beiden Kinder bereits vor Ort. (AZ)