Kinderfest Weißenhorn: Was ist geboten und welche Straßen sind gesperrt?

Kinderfest, "Essen der Nationen" und verkaufsoffener Sonntag. Wegen zahlreicher Attraktionen werden am 1. Oktober in Weißenhorn einige Straßen gesperrt.

Am 1. Oktober findet in der Altstadt Weißenhorn das Kinderfest und das "Essen der Nationen" statt. Zwischen 11 Uhr und 18 Uhr bietet das Fest viele verschiedene Attraktionen und Mitmachaktionen, kulinarisches und unterhaltsames Programm für Groß und Klein. Das Fest erstreckt sich über den Kirch- und Schlossplatz, die Hauptstraße, die Stadthalle und den Stadtpark.

In der Altstadt, in und um die Stadthalle herum steigt für alle kleinen Besucher ein großes Fest. Auf der Hauptbühne sorgen die Country-Band "Arizona Crossroads" und der Familienchor des Liederkranzes während des Tages für musikalische Unterhaltung. Ab 14.30 Uhr zeigen Kinder der FKW Dance Studios in Neu-Ulm, was sie einstudiert haben.

In der Weißenhorner Innenstadt werden am 1. Oktober Straßen gesperrt

Familien können sich auf ein buntes und kindgerechtes Angebot freuen. Ab mittags gibt es an vielen Stationen in der Innenstadt Mitmach-Angebote und Attraktionen für Kinder. Dabei können sie beispielsweise basteln, sich schminken lassen oder in der Kinderdisco tanzen. Zudem wird die beliebte Märchenerzählerin Ute Bodenmüller die Kinder und ihren Familien mit auf eine Märchenreise nehmen. Die Aktionen werden von zahlreichen Vereinen, Kindergärten, Schulen, Firmen und Initiativen aus der Region durchgeführt, die damit ihre Arbeit vorstellen wollen. Verschiedene Essensstände stillen Hunger und Durst mit internationalen Speisen und Getränken.

Die Teilnahme am Fest ist kostenlos. Außerdem informiert der Gewerbeverband Weißenhorn, dass zwischen 13 Uhr und 17 Uhr zudem einige Geschäfte öffnen. Im Zuge des Verkaufsoffenen Sonntag spannt etwa Intersport Wolf in der Memminger Straße eine Slackline und stellt eine Fußballdartwand auf. Der Kinderflohmarkt, der sich in vergangenen Jahren einen Termin mit dem Kinderfest und dem "Essen der Nationen" geteilt hatte, findet heuer am 10. Dezember in der Schranne statt.

Aufgrund des Kinderfests sind einige Straßen in der Weißenhorner Innenstadt am Sonntag, 1. Oktober, von 8 bis 19 Uhr gesperrt. Davon betroffen sind die Memminger Straße, der Kirchplatz, die Hauptstraße inklusive Hauptplatz und die Illerberger Straße. Eine Umleitung erfolgt von der Illerberger Straße über Herzog-Georg-Straße, Ulmer Straße und umgekehrt. (AZ)

