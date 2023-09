Weißenhorn

vor 33 Min.

Kioskbetreiber verabschieden sich: "Keine Lust mehr auf Pommes"

Plus Katrin Fischäß und ihr Vater Werner Hornstein beenden ihre Tätigkeit im Freibadkiosk in Weißenhorn. Sie denken zurück an stressige Tage und schöne Erlebnisse.

Von Jens Noll

Jetzt können sie tief durchatmen. Die Saison im Weißenhorner Freibad ist vorbei, es ist Ruhe eingekehrt. Entspannt sitzen Katrin Fischäß und ihr Vater Werner Hornstein vor dem Kiosk im Freibad und plaudern über ihre Tätigkeit, die sehr zeitintensiv und zwischendurch immer wieder stressig war, ihnen aber auch viele nette Begegnungen beschert hat. Nun ziehen sich beide endgültig aus dem Geschäft zurück. "In der Saison 2024 sehen wir uns wieder – als Gäste", sagen die bisherige Pächterin und ihr Vorgänger.

Mit dem Abschied von Fischäß und Hornstein geht eine Ära im Weißenhorner Freibad zu Ende. Beide halfen jeweils schon in jungen Jahren in der Küche und beim Verkauf von Eis, Pommes und Getränken mit. Hornstein, heute 65, hatte bereits vor 51 Jahren den ersten Kontakt mit dem Kiosk. Mit seinem Bruder Georg unterstützte er ihren Onkel Richard Forchhammer, welcher der erste Pächter war. 19 Jahre später, 1991, übernahm er als insgesamt dritter Pächter selbst den Betrieb. 2008 stieg seine Tochter Katrin mit ein, die 2010 Chefin wurde. Ihr Vater, ihre Mutter und ihre Schwester halfen weiterhin mit, wenn Not am Mann war. "Dieses wetterabhängige Geschäft hat es uns ungemein erschwert, Personal zu bekommen", sagt Hornstein. "Wären nicht immer Familienangehörige, Freunde und gute Bekannte eingesprungen, wären diese 32 Jahre unmöglich gewesen."

