Weißenhorn

Kleingärtnerverein feiert Jubiläum: Schrebergärten sind begehrt

In der Gartenanlage zwischen den beiden Rotharmen nördlich der Ulmer Straße feiert der Kleingärtnerverein Weißenhorn am Wochenende sein 100-jähriges Bestehen.

Plus Vor 100 Jahren wurde der Kleingärtnerverein Weißenhorn gegründet. Die langjährige Kassenwartin erzählt, warum gerade junge Familien Mitglieder werden.

Von Jens Noll

Es ist gesund, hält jung, man ist an der frischen Luft – Heidi Strikinac spricht sehr gerne über die Vorzüge der Gartenarbeit. Auch als sie selbst noch berufstätig war, erzählt die 75-Jährige, habe das für sie Erholung vom Stress bedeutet. Die Freude am Pflanzen säen, Unkraut jäten und Blumen schneiden teilt sie mit Gleichgesinnten, die wie sie Mitglied im Kleingärtnerverein Weißenhorn sind. Am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, wird auf der Vereinswiese in der Gartenanlage zwischen Roth und Nebenroth ein Jubiläum gefeiert.

Vor 100 Jahren wurde der Verein gegründet. Seit gut 40 Jahren ist Strikinac mit dabei, sie ist Kassenwartin und weiß, dass die Idee der Kleingartenbewegung auch heutzutage noch auf fruchtbaren Boden stößt, Corona hat das sogar verstärkt. "Die jungen Leute möchten Gärten", sagt sie. Der Bedarf sei so groß, dass der Verein ihn derzeit nicht decken könne. Ungefähr 250 Mitglieder hat der Kleingärtnerverein, 127 davon sind aktiv. Das heißt: Sie hegen und pflegen einen der 127 Gärten auf den Flächen des Vereins. "Mehr haben wir nicht", sagt Strikinac und ergänzt: "Wir haben eine lange Warteliste."

