Weißenhorn

07:00 Uhr

Bäume für den Klimaschutz: Im Staatswald ist jetzt Pflanzzeit

Im zeitigen Frühjahr beginnt in den Wäldern des Forstbetriebs Weißenhorn die Pflanzsaison – zehntausende junge Waldbäume werden in wenigen Wochen in die Wälder ausgepflanzt.

Plus Bestimmte Baumarten sollen dem Klimawandel trotzen. Was sich in den Kreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen tut - und was die Verantwortlichen sich erhoffen.

In diesen Tagen starten die Frühjahrspflanzungen: Försterinnen und Förster, Forstwirtinnen und Forstwirte ergänzen die staatlichen Wälder in den Landkreisen Neu-Ulm, Günzburg und Dillingen um zahlreiche neue Bäume. Neben alten Bekannten wie Weißtanne oder Eiche sind nach Angaben des Forstbetriebs Weißenhorn auch einige Raritäten unter den rund 75.000 Bäumen, die in diesem Frühjahr gepflanzt werden.

