Klimaschutzmanagerin kündigt schon nach kurzer Zeit in Weißenhorn

Plus Erst Anfang des Jahres hatte Vanessa Lochbrunner als Klimaschutzmanagerin im Weißenhorner Rathaus angefangen. Jetzt ist die Stelle wieder ausgeschrieben.

Im Januar hatte sie mit großer Motivation ihre Tätigkeit bei der Weißenhorner Stadtverwaltung aufgenommen. Als Mutter von zwei Kindern sehr es ihr besonders wichtig, sich für den Klimaschutz einzusetzen, sagte Vanessa Lochbrunnner nach den ersten Wochen im Rathaus im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch inzwischen arbeitet sie nicht mehr als Klimaschutzmanagerin in der Fuggerstadt. Sie hat gekündigt und sich schon vor Ablauf des zweiten Monats verabschiedet. Die Stadtverwaltung sucht nun eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger, sie möchte die Stelle möglichst schnell wieder besetzen.