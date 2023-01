Kollision auf Parkplatz in Weißenhorn: Verursacher flüchtet

Eine unbekannte Person touchiert mit ihrem Fahrzeug ein anderes Auto auf einem Parkplatz in Weißenhorn und fährt unerlaubt weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

In Weißenhorn hat eine bislang unbekannte Person ein Auto auf dem Parkplatz Süd am Jahnweg beschädigt. Die Polizei berichtet, dass sich der Unfall am Mittwoch zwischen 9.30 und 12.30 Uhr ereignet hat. Der weiß-graue Seat wurde demnach an der hinteren linken Heckstoßstange angefahren, der Sachschaden wird auf 1200 Euro geschätzt.

Weil die unbekannte Person Unfallflucht beging, bittet die Weißenhorner Polizei mögliche Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07309/9655-0 zu melden. (AZ)