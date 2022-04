Weißenhorn

vor 16 Min.

Küche in Weißenhorn brennt aus: 15.000 Euro Schaden

Eine Küche ist in Weißenhorn in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.

In Weißenhorn gerät am Samstag eine Küche in einem Haus in der Altstadt in Brand. Zwei Menschen werden verletzt.

Von Wilhelm Schmid