Kurioser Polizeieinsatz: Ein Rehbock als ungeladener Pizzeria-Gast

Plus Ein Wildtier springt am Hauptplatz in Weißenhorn durch die geschlossene Tür einer Pizzeria. Der Inhaber ruft die Polizei. Ein Jäger muss das Reh erlösen.

Von Jens Noll

Eine Blutspur zieht sich durch den Gastraum, durch die Küche und die Treppe hinunter bis in den Keller. Die Glastüre am Eingang des Restaurants ist zersplittert. Wegen eines sehr ungewöhnlichen Vorfalls hat die Pizzeria Dolce Vita am Hauptplatz in Weißenhorn am Mittwoch nicht wie üblich zum Mittag öffnen können. Erst einmal musste eine Reinigungsfirma ran, damit in der Pizzeria am Abend wieder wie gewohnt Speisen serviert werden konnten. Verantwortlich für das Chaos, das Koch Riccardo Vernile am Morgen vorgefunden hatte, war der "Besuch" eines Rehbocks.

"Wilder Westen" – so kommentiert Erwin Zanker, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Weißenhorn, am frühen Nachmittag die Nachricht, die das Polizeipräsidium in Kempten in seinen Pressemeldungen verbreitet hat. Denn Beamten der Dienststelle in der Fuggerstadt hatten am Morgen bereits versucht, das Tier einzufangen. Gegen 8 Uhr, so heißt es im Polizeibericht, ging bei der Inspektion Weißenhorn eine Mitteilung ein, wonach sich auf dem Gelände einer Firma an der Adolf-Wolf-Straße ein Rehbock befinden soll, der von Zäunen gefangen sei.

