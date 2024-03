Weißenhorn, Landkreis Neu-Ulm

Großes Interesse an der Pflegeschule in Weißenhorn

Plus Die Kreisspitalstiftung ist zufrieden mit dem einstigen Ausweichstandort für die Berufsfachschule für Pflege in Weißenhorn. Sie soll dort dauerhaft bleiben.

Von Thomas Vogel

Mit ihrer vor zwei Jahren ins Leben gerufenen Berufsfachschule für Pflege versucht die Kreisspitalstiftung, die Lücken beim Pflegepersonal in ihren Einrichtungen zu verkleinern. Rund 30 junge Männer und Frauen absolvieren dort derzeit ihre dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft. Für das neue, im September beginnende Ausbildungsjahr liegen Heiner Bachmann zufolge bereits 20 Anmeldungen vor, sagte der Schulleiter am Rande eines Tags der offenen Tür, der weitere Interessenten anlocken sollte. Konnten im ersten Jahr lediglich zehn der insgesamt 25 Ausbildungsplätze pro Jahrgang besetzt werden, waren es im zweiten schon 20. Fürs kommende Schuljahr hofft die Einrichtung auf eine Vollbelegung des neuen Jahrgangs.

Die Pflegeschule hat in Weißenhorn ausreichend Platz

Untergekommen ist die Einrichtung in den vormaligen Räumen der Förderschule in der Adolf-Wolf-Straße im Weißenhorner Industriegebiet Eschach. Auch Illertissen hatte sich anfänglich Hoffnungen auf den Zuschlag gemacht. Räumlichkeiten waren bereits ausgewählt, doch im dafür vorgesehenen Gebäude war es nicht möglich, den Schulbetrieb aufzunehmen. Am jetzigen Standort, der zunächst eigentlich nur als Übergangslösung angesehen war, ist der Landkreis Eigentümer, der auf diese Weise eine Nachnutzung für die Immobilie gefunden hat. Aus Sicht der Schule eine gute Lösung. „Wir haben hier ausreichend Platz, wir benötigen ja auch mehrere Fachräume“, erläutert Schulleiter Bachmann. Ein späterer Umzug sei nicht geplant, informiert Edeltraud Braunwarth, bei der Spitalstiftung zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

