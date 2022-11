Weißenhorn

17:30 Uhr

Landrat: Kreisspitalschule ist "Zeichen für gelebte Menschlichkeit"

Plus In Weißenhorn wird die Eröffnung der Berufsfachschule für Pflege gefeiert. Der Landrat betont, dass die Einrichtung noch nach Illertissen umziehen werde.

Von Jens Noll

Nicht alles, was früher einmal verworfen wurde, war schlecht. Das beweist die Berufsfachschule für Pflege der Kreisspitalstiftung Weißenhorn: Mit ihr wurde quasi eine Einrichtung wiedereröffnet, die es schon einmal im Kreis Neu-Ulm gab. Die Zeiten und die Ausbildung haben sich zwar verändert, dennoch gibt es Parallelen zwischen der früheren und der heutigen Pflegeschule. Und schon in den 1970er-Jahren war die Raumfrage ein großes Thema, wie am Freitag bei einer Feier in der neuen Kreisspitalschule in Weißenhorn deutlich wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

