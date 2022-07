Weißenhorn

Landwirte kommen mit 70 Traktoren zum Solidaritätstreffen in Weißenhorn

Landwirt Leonard Adä aus Finningen hielt am Sonntagabend eine Rede auf dem Solidaritätstreffen in Weißenhorn.

Lokal Bauern bekunden in Weißenhorn ihre Solidarität mit den Kollegen in den Niederlanden. Protest richtet sich aber auch gegen eine neue Verwaltungsvorschrift.

Von Roland Furthmair, Jens Noll

Es waren unerwartet viele angereiste Landwirtinnen und Landwirte sowie Verbraucherinnen und Verbraucher, die Leonard Adä am Sonntagabend zum Solidaritätstreffen in Weißenhorn begrüßen konnte. Auf der Wiese am westlichen Kreisverkehr hatten sich neben Teilnehmenden aus dem Landkreis Neu-Ulm auch Landwirte aus dem Ost- und Unterallgäu versammelt, einige nahmen wegen der Entfernung für die Anreise lieber das Auto. Trotzdem war es noch eine stattliche Anzahl von nahezu 70 Traktoren, die bei der Aktion vor Ort waren. Die Veranstaltung fand ergänzend zu einer Reihe von Demonstrationen auf Autobahnbrücken statt, die seit vergangenen Mittwoch in ganz Deutschland unter dem Slogan „Medienwecken“ des Vereins "Land schafft Verbindung" (LSV) zu beobachten sind. Anlass waren nicht nur die aktuellen Proteste in den Niederlanden, sondern auch die angespannte Situation der Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland, wie Adä, der mit seiner Partnerin Julia Keller einen Betrieb im Neu-Ulmer Stadtteil Finningen bewirtschaftet, berichtete.

