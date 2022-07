Bauern gehen auf die Barrikaden: Landwirte in Weißenhorn zeigen Solidarität

In den Niederlanden gehen Landwirte auf die Barrikaden, weil sie sich in ihrer Existenz bedroht sehen. Ihre schwäbischen Kollegen starten deshalb eine Aktion.

Seit einigen Tagen protestieren wütende Landwirtinnen und Landwirte in den Niederlanden gegen die dortige Regierung und deren geplante Maßnahmen für den Umweltschutz. Auslöser für diese Unruhen war ein Brief der Umweltministerin Christianne van der Wal, in dem sie unter anderem ankündigt, dass 30 Prozent aller landwirtschaftlichen Betriebe aufhören müssen, um eine Reduzierung des Stickstoff-Ausstoßes zu erreichen. Auch hierzulande machen Landwirtinnen und Landwirte mit Bannern und Aktionen auf die sich daraus ergebenden Probleme aufmerksam und bekunden ihre Solidarität mit den Bäuerinnen und Bauern im Nachbarland. Am Sonntag, 10. Juli, findet dazu ein Treffen in Weißenhorn statt.

Die Solidaritätsveranstaltung findet am Kreisverkehr beim V-Markt in Weißenhorn statt

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich an dem Treffen beteiligen und mit den Landwirtinnen und Landwirten vor Ort ins Gespräch kommen, um mehr über die Situation in den Niederlanden und deren Hintergründe zu erfahren. Ausgerichtet wird die Aktion von den schwäbischen Landwirtinnen und Landwirten mit Unterstützung des Orga-Teams Schwaben des Vereins "Landwirtschaft verbindet Bayern". In ihrer Einladung schreiben sie: "Die niederländischen LandwirtInnen haben nun die Wahl zwischen einer freiwilligen Betriebsschließung, einer Betriebsaufgabe gegen eine geringe Auszahlung einhergehend mit einem Berufsverbot oder einer Enteignung."

In dieser schwierigen Situation wollen die Landwirtinnen und Landwirte aus der Region zeigen: "Ihr seid nicht allein." Und sie möchten die Bevölkerung dazu einladen, mit ihnen gemeinsam für ihren Berufsstand und die Berufskolleginnen und -kollegen in den Niederlanden einzustehen. Die Solidaritätsveranstaltung findet am Sonntag, 10. Juli, beim Kreisverkehr am Stadtrand von Weißenhorn Richtung Vöhringen statt, an der Einmündung der Emershofer Straße in die Illerberger Straße (gegenüber des V-Markts). Beginn ist um 20 Uhr. (jsn)