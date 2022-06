Lastwagen fährt in Schlangenlinien durch Weißenhorn

Offenbar unter Alkoholeinfluss und viel zu schnell steuert ein 46-Jähriger einen Lastwagen durch Weißenhorn. Eine Polizeistreife stoppt das Fahrzeug.

In Weißenhorn haben Polizisten einen betrunkenen Berufskraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht ging am Dienstagabend gegen 19 Uhr eine Meldung bei der Polizeiinspektion Weißenhorn ein, wonach ein Lastwagen mit Anhänger zu schnell und in Schlangenlinien durch die Stadt fahre. Eine Streife konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Ulmer Straße anhalten.

Bei der Kontrolle des 46-Jährigen stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, zudem wurden sein Führerschein und die Fahrerkarte sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)