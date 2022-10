Leonhardiritt in Weißenhorn: 250 Pferde ziehen durch die Stadt

Die Vorfreude ist groß: Am Sonntag, 30. Oktober, findet der Leonhardiritt in Weißenhorn wieder statt. Im vergangenen Jahr durften keine Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein.

Die Freude bei den Weißenhornerinnen und Weißenhornern ist groß: In diesem Herbst findet der Leonhardiritt wieder wie gewohnt statt. Termin ist am Sonntag, 30. Oktober. Nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen Pandemie-Auflagen nur ohne Zuschauer stattfinden durfte, soll nun wieder alles wie gewohnt sein. Zum 27. Mal reiten und fahren dann zahlreiche Teilnehmende durch die Fuggerstadt.

Seit Jahren zählt der Weißenhorner Leonhardiritt zu den bedeutendsten in Schwaben, teilt die Stadtverwaltung mit. Bei schönem Wetter nehmen circa 250 Pferde mit ihren Reitern und 25 Kutschen teil - und voraussichtlich soll es schön werden. Allesamt geschmückt und herausgeputzt für diesen besonderen Tag. Die Kutschen sind in der Regel mit Kirchenmodellen oder landwirtschaftlichen Symbolen geschmückt oder von Musikkapellen und Ehrengästen besetzt. Ein besonderer Teil des Leonhardiritts ist die Pferdesegnung, die nach dem Umritt vor der Fuggerhalle stattfindet. Dabei spendet Stadtpfarrer Lothar Hartmann allen Pferden und Reitern den Segen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Medaillen. Vor der Fuggerhalle können die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch zusammen etwas essen und trinken.

Am Leonhardiritt in Weißenhorn kann jeder teilnehmen

Die Stadt Weißenhorn erinnert daran, dass der Leonhardiritt in Folge der Veränderungen in der Landwirtschaft beinahe ausgestorben wäre, wenn sich nicht seit dem Jahr 1973 der Reit- und Fahrverein Weißenhorn um die Organisation dieses Brauchtums kümmern würde. Nachdem die Stadt bereits seit Jahren Veranstalter des Leonhardirittes und der Pferdesegnung ist, beschränkt sich die Teilnahme jedoch nicht auf Mitglieder von Reit- und Fahrvereinen. Vielmehr kann jeder Halter von Pferden und Gespannen daran teilnehmen, betont Volker Drastik von der Stadtverwaltung.

Der Leonhardiritt in Weißenhorn musste im vergangenen Jahr ohne Publikum stattfinden. Stadtpfarrer Lothar Hartmann segnete die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Foto: Ralph Manhalter (Archivfoto)

Nachdem der Ritt im vergangenen Jahr "nicht in öffentlicher Form erlaubt war, starten wir nun wieder und versuchen das Brauchtum fortzuführen", teilt Drastik mit. Diesen Schritt haben viele Weißenhorner bis heute nicht verstanden, denn beispielsweise in Tiefenbach fand der Leonhardiritt im vergangenen Jahr in gewohnter Form statt. Aufgrund der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes sah sich die Stadtverwaltung jedoch damals zu der Absage für die Öffentlichkeit gezwungen. Bei 1000 Teilnehmenden oder mehr wäre sonst eine Umsetzung der 3G-Regeln nötig gewesen, was die Kommune nicht leisten konnte.

Straßen sind wegen des Leonhardiritts gesperrt

Aufgrund des Leonhardiritts in Weißenhorn werden am Sonntag, 30. Oktober, von 8 bis 14 Uhr einige Straßen voll gesperrt. Betroffen ist der Streckenverlauf Herzog-Ludwig Straße – lllerberger Straße – Hauptplatz – Kaiser-Karl-Straße – Nikolaus-Thomann-Straße – Günzburger Straße – Hauptstraße – Hauptplatz – Reichenbacher Straße – Schulstraße – Memminger Straße – lllerberger Straße – Rue de Villecresnes. Autofahrer werden an diesem Tag über die Südtangente, Roggenburger Straße, Engelkellerstraße, Hagenthalerstraße, Schubertstraße, Reichenbacher Straße, Oberhauser Straße, Thannbergstraße und den Spitalweg umgeleitet. Lastwagenfahrer mit Fahrzeugen über 7,5 Tonnen Gewicht müssen den Weg über Biberach, Biberachzell nach Obenhausen, Wallenhausen, Biberberg, Beuren und Pfaffenhofen nehmen. (AZ, cao)