Lkw kommt in Weißenhorn leicht auf Gegenfahrbahn – 9000 Euro Schaden

Ein Lkw-Fahrer streift in Weißenhorn ein Auto, dass ihm entgegenkommt und verursacht dadurch einen hohen Schaden.

Der Fahrer eines Lkw mit Anhänger ist am Freitagnachmittag in der Memminger Straße in Weißenhorn teilweise auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat dort ein entgegenkommendes Auto gestreift.

Bei dem Unfall in Weißenhorn entstand ein Schaden von knapp 9000 Euro

Wie die Polizei mitteilt, entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. (AZ)