Mann bezahlt Hunderte Euro für gefälschte Uhren

Auf einem Parkplatz in Weißenhorn verkauft ein Unbekannter vermeintlich hochwertige Uhren. Erst später wird der Käufer misstrauisch und geht zur Polizei.

Ein dubioses Geschäft hat sich offenbar am vergangenen Samstag auf einem Parkplatz in Weißenhorn abgespielt. Ein Mann meldete sich bei der Polizei, weil ihn zur Mittagszeit in der Herzog-Georg-Straße ein Unbekannter angesprochen hatte. Dieser bot ihm sechs angeblich hochwertige Uhren zum Kauf an. Der Mann ließ sich auf den Kauf ein und bezahlte für die Uhren mehrere hundert Euro.

Nach dem Kauf allerdings wurde der Mann misstrauisch und zeigte den Sachverhalt bei der Polizei an. Nach einer ersten Prüfung muss wohl davon ausgegangen werden, dass es sich nicht um hochwertige Uhren, sondern um Plagiate handelte. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen des Verdachtes des Betruges aufgenommen.

Die Polizei warnt vor dieser bekannten Betrugsmasche, bei denen die Täter angeblich hochwertige Waren, beispielsweise Uhren, Messersets oder Lederbekleidung, oft auf Parkplätzen für einen vermeintlich günstigen Preis anbieten. (AZ)